Morto Valentino Di Bartolomeo, il dolore di 'Nduccio: "Riesco solo a piangere"

Anche il comico pescarese 'Nduccio (vero nome Germano D'Aurelio) piange Valentino Di Bartolomeo, l'ex capo della polizia penitenziaria di Pescara spentosi improvvisamente dopo una lunga lotta contro il Covid 19. Ecco le sue toccanti parole, pubblicate su Facebook:

"Riesco solo a piangere! Ci ha lasciato Valentino Di Bartolomeo. Comandante mio Comandante...! Se n'è andato il migliore del suo lavoro, il padre e l'amico di migliaia di diseredati, sbandati o giovani che avevano solo perso la strada. Continuava ad essere presente e attivo protagonista di un mondo che ha un'estrema necessità di uomini di buona volontà".

'Nduccio, poi, aggiunge: "Non riesco ancora a farmene una ragione. Il maledetto virus ce l'ha sottratto... Senza neanche poterlo salutare e ringraziarlo per quante cose ci ha insegnato frequentando gli ultimi: i fetenuti. È andata via una gran bella persona, un vero cristiano con il dono della comprensione. Il Signore gli renda merito regalandogli ciò che lui ha saputo regalare agli altri".