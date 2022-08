Morto Ugo Di Rocco, storico ristoratore che per 50 anni ha guidato la trattoria Da Sisto

Con Ugo Di Rocco se ne va un altro pezzo della Pescara storica. Ieri mattina il noto ristoratore che per 50 anni ha guidato la trattoria Da Sisto di via Curatone, si è spento all'ospedale di Pescara a seguito di un malore improvviso.

Un locale a due passi da piazza Salotto che dal 1947, anno in cui aprì sotto la guida del padre Sisto da cui prende il nome e diventato nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per tanti pescaresi e non solo. Nel 2019 la cessione. Lascia la moglie Anna, i figli Antonella e roberto e i nipoti Francesco e Lorenzo. A ricordarlo sul suo profilo facebook è Roberto Gasbarro, amministatore unico della Pescara Multiservice. “Ieri sono stato a Pescara e ho cercato informazioni sapendo del ricovero in ospedale. Questa mattina apprendo la triste notizia”. Gasbarro in ricordo di Ugo posta una foto di un suo piatto storico e aggiunge: “grande personaggio sempre ironico, un altro pilastro del centro città che se ne va”.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17.30 nella chiesa del Mare.