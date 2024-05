L'Abruzzo dell'informazione piange il cameraman Tony Di Matteo

L'informazione abruzzese piange Antonio Di Matteo, per tutti Tony. Originario di Scafa il fotografo e operatore sempre apprezzato per la sua professionalità e dedizione, era malato da tempo.

Capostruttura della redazione pescarese di Atv7, ha prestato servizio per oltre 40 anni nelle principali emittenti televisive locali. Ultimamente ha collaborato con Luciano Rabottini e Jacopo Forcella nella trasmissione “Velò” in onda su Tv6, realizzando servizi sul ciclismo.

Suoi anche i reportage per conto di “Italian Business”, trasmissione diffusa a livello nazionale dedicata alle più grandi aziende italiane. Tony Di Matteo verrà ricordato per sempre dai suoi colleghi per i suoi modi garbati e per la scrupolosità nello svolgimento del suo lavoro. Le condoglianze a tutti i suoi cari anche da parte della redazione de IlPescara.