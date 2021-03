I balneatori abruzzesi piangono la morte di Tonino Di Felice, storico imprenditore degli ombrelloni

Il presidente del Sib Abruzzo Padovano lo ricorda come il primo fornitore degli ombrelloni per i balneatori della costa

Il sindacato dei balneatori Sib Abruzzo di Confcommercio piange la scomparsa di Tonino Di Felice, storico imprenditore e fornitore degli ombrelloni per gli stabilimenti della costa. Aveva 80 anni ed era originario di Vittorito nell'Aquilano. È deceduto a causa del Covid all'ospedale di Chieti.

Riccardo Padovano, presidente Sib Abruzzo, lo ricorda come primo fornitore di ombrelloni e già dagli anni '60 arrivava lungo la costa e a Pescara con la sua vettura per portare gli ombrelloni agli stabilimenti. Inizialmente faceva le riparazioni agli ombrelloni che a quei tempi erano realizzati con le stecche di bambù raccogliendoli d'inverno per ripararli in vista dell'estate. Poi ha inventato gli ombrelloni di cotone ed aperto assieme al fratello l'ombrellificio Di Felice:

Lo ricordo quando si inventò gli ombrelloni a strisce bianchi e blu. E poi sdraio e lettini che passarono dal tessuto ad un tessuto plastificato. Lui veniva nelle nostre aziende e nelle nostre attività e dopo il lavoro restava a parlare per ore. Un uomo di altri tempi. A Tonino bastava una stretta di mano. E se mancava qualcosa allo stabilimento, diceva che non c’era problema e che poi i conti si facevano a fine stagione balneare. Se chiamavi per un problema lui non si faceva pregare. Veniva e ti sostituiva una sdraio, un lettino o una sedia rotti.

Padovano ha anche fatto sapere che nell'estate 2020 in occasione del settantesimo anno degli stabilimenti balneari, doveva essere premiato dalla Sib ma a causa del Covid l'evento fu rinviato, ma non appena sarà possibile sarà dato un premio alla sua memoria.