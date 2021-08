È morto Salvatore Dieksi, storico imprenditore delle pellicce: il ricordo e il cordoglio di Confcommercio

L'imprenditore ed ex dirigente della Confcommercio Pescara è scomparso all'età di 80 anni

È morto Salvatore Dieksi, storico imprenditore del settore della pellicceria e dirigente della Confcommercio di Pescara. Da anni lottava contro una malattia, ed aveva 80 anni. Il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano lo ricorda come un grande protagonista degli anni d'oro del commercio pescarese e come figura importante all'interno dell'associazione:

“Se ne va un altro dei grandi protagonisti di quella stagione irripetibile per il commercio pescarese che a cavallo degli anni ’80 ha fatto di Pescara un punto di riferimento dello shopping in tutto il centro-sud. Dieksi è stato un commerciante vulcanico e pieno di idee che lo hanno portato ad essere il leader indiscusso nel settore della pellicceria nel nostro territorio e non solo. Il nome Dieksi era sinonimo di pellicceria di alta qualità."

Già presidente dell'associazione provinciale pellicciai di Confcommercio, ha ricoperto anche altri importanti ruoli come dirigente, e Padovano ricorda con nostalgia le bellissime sfilate da lui organizzate assieme a Confcommercio alle Naiadi "di cui rimangono delle immagini fotografiche che sono il simbolo di una stagione meravigliosa del commercio pescarese."

Per i 70 anni della Confcommercio di Pescara era stato premiato come uno dei "giganti del commercio". I funerali si terranno oggi 12 agosto alle 17,30 nella chiesa dello Spirito Santo.