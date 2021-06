Anche 'Nduccio piange Roberto Falone: "Il fratello che non ho mai avuto"

Anche il noto comico e cabarettista pescarese Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio, piange Roberto Falone, l'operatore culturale e organizzatore di eventi morto improvvisamente ieri in città all'età di 70 anni. Sul suo profilo Facebook, 'Nduccio definisce Falone "il mio fratello che non ho mai avuto".

I due, infatti, erano legatissimi, uniti da una forte e solida amicizia che adesso è stata bruscamente interrotta. Ma D'Aurelio, appunto, non dimentica Falone e ha così voluto dedicargli un pensiero, colmo d'affetto e, purtroppo, anche di dolore.