È morto il professor Adriano Palmieri, insegnò disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Da Vinci

Il cordoglio di due suoi ex studenti: Gianni Melilla, già parlamentare, e Alfredo Castiglione, già vice presidente della Regione Abruzzo

È morto il professor Adriano Palmieri, che insegnò disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Da Vinci di Pescara. L'ex parlamentare Gianni Melilla lo ricorda così: "Gentile, disponibile e soprattutto un giovane docente di grande professionalità che amava la scuola pubblica e gli studenti, Gli anni '70 erano tempestosi e e noi studenti contestavamo la scuola classista e nozionistica in tutti i modi possibili. Lui era sempre curioso di capire e dialogava con noi anche quando assumevamo comportamenti estremi. Per questo gli volevano bene in tanti e abbiamo amato la storia dell’arte grazie al suo insegnamento. Sono vicino al dolore della sua famiglia".

Anche l'ex vice presidente della Regione Abruzzo Alfredo Castiglione è stato un alunno di Palmieri: "Lo ricordo bene - scrive su Facebook - Ha insegnato anche a me al liceo scientifico. Era una persona squisita e discreta, a modo. Un signore come ce ne sono pochi. Mi spiace tanto. Sincere condoglianze alla famiglia. Rip, caro professore. Che la terra ti sia lieve".