Lutto per la comunità di Città Sant'Angelo: morto improvvisamente Pasquale Galli, tanti i messaggi di cordoglio per lui

Un malore improvviso si è portato via Pasquale Galli, 64enne molto conosciuto a Città Sant'Angelo. Fratello del presidente dell'ex consigliere comunale del Pd ed ex presidente del consiglio comunale Franco Galli, sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano da tutta la città, compreso il Partito democratico.

In tanti tra cittadini, titolari di attività e associazioni della città hanno lasciato messaggi per ricordarlo e tra questi, con un post particolarmente sentito, c'è anche il giornalista Paolo De Carolis.

“E' una comunità in ginocchio quella di Città Sant'Angelo. Dopo Marcello Cichetti è scomparso un altro amico e coetaneo: Pasquale Galli. Un uomo mite e buono – scrive -, riservato e discreto, generoso e altruista, parco di parole ma prodigo di buoni sentimenti che tralucevano dai suoi occhi. Quanti ricordi”, aggiunge raccontando delle "interminabili" partite nelle piazzette del centro storico, nel vecchio campo sportivo. Pasquale, sempre in porta, “sempre vigile in quei pomeriggi che sembravano infiniti”. Quindi i ricordi della scuola e quel sorriso “che mi ha donato fino all'ultima volta che ci siamo visti. Ecco – conclude - lo terrò con me fino al mio estremo respiro. Adesso però, voglio pensare che sia passato Marcello a prenderlo e condurlo, per mano, Lassù con lui, dove continueranno a giocare in eterno. Ciao Pasquale”.

I funerali si svolgeranno domenica 17 dicembre alle 14.30 nella Collegiata di San Michele Arcangelo.