È morto padre Adriano Ciminelli, storico parroco del chiesa di Gesù risorto nella zona sud della città

È morto all'età di 88 anni padre Adriano Ciminelli, religioso della Congregazione della resurrezione e storico parroco della chiesa di Gesù risorto a Pescara Sud. Nato a Toffia in provincia di Rieti nel 1935, è stato ordinato presbitero a Roma nel 1963 come ricorda l'arcivescovo Tommaso Valentinetti che ha annunciato la scomparsa del parroco.

"In anni difficili ma ricchi di sfide sociali ed ecclesiali, in un clima nuovo e stimolante ha saputo rispondere alla chiamata vocazionale, con la serenità che lo ha sempre caratterizzato. Con lo stesso zelo ha abbracciato una nuova comunità, a Pescara sud. È stato infatti il primo parroco di Gesù Risorto, parrocchia costituita il 1 ottobre del 1978". I funerali si terranno sabato 22 aprile alle 15 in via Filomusi Guelfi, nella comunità religiosa che padre Adriano ha visto crescere nella fede.