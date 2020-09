Quarantaseienne trovato morto in garage: a Spoltore l'ultimo saluto a Mirco Caprarese

Si terranno domani giovedì 3 settembre i funerali di Mirco Caprarese, il 46enne trovato senza vita nel garage della sua abitazione a Cappelle Sul Tavo. Caprarese era originario di Spoltore ed i funerali si terranno nella chiesa di San Panfilo alle ore 16. Lascia i genitori, due fratelli e la sorella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo viveva con la madre in via Pignatara e da qualche tempo era tornato in Italia dopo aver lavorato per diversi anni in Germania. Il corpo senza vita era stato trovato sabato mattina all'interno del garage, per un malore improvviso e sul posto erano arrivati anche i carabinieri che si sono occupati delle indagini per cercare di risalire alle cause del decesso.