È morto Dante Toro, fu consigliere comunale e dirigente del Pci

È morto Dante Toro, ex consigliere comunale e dirigente del Partito Comunista nonché stimato medico. Lascia la moglie Giuliana e i figli Valeria e Luca. L'ex parlamentare Gianni Melilla lo ricorda con queste parole: "Il compagno Dante Toro non è più tra noi. Era un bravo medico di famiglia che amava la sua professione e la interpretava con una grande sensibilità sociale. È stato un dirigente del Pci di Pescara, consigliere comunale e amministratore pubblico di grande competenza e onestà, con un forte radicamento popolare. Sono vicino al dolore della sua famiglia e della comunità politica della sinistra pescarese".

Il sindaco Carlo Masci aggiunge: "Mi dispiace molto, l'ho conosciuto bene negli anni in cui era consigliere comunale, grande persona, seria, competente, sensibile, legato al territorio, uomo di valori veri". Il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli, ex presidente dell'assise civica, apprende "con infinita tristezza" della morte di Dante Toro, "medico dalle grandi doti umane e consigliere comunale per il Pci/Pds per innumerevoli consiliature. Ricordo con infinita riconoscenza i suoi preziosi consigli politici".

Il senatore Nazario Pagano (Forza Italia) lo definisce "una gran brava persona. Esprimo il mio cordoglio sentito ai familiari di Dante". Infine il saluto commosso del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo: "Ciao, compagno Dante", è il suo commento sui social.