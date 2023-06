Spoltore piange la scomparsa di Marco Mandolini, simbolo della lotta per i diritti dei disabili e dei malati

Spoltore piange la morte di Marco Mandolini, 55enne costretto sulla sedia a rotelle da una malattia, e molto conosciuto a Pescara e provincia per l'impegno e le battaglie civili condotte per i diritti delle persone disabili e malate. Molto amato da tutti, considerato una persona molto generosa e coraggiosa nell'affrontare i suoi problemi di salute pensando anche agli altri, è spirato lo scorso 5 giugno. Aveva fatto parte della sezione abruzzese dell'Aned l'associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto con la quale aveva condotto anche un progetto sociale assieme al Comune di Spoltore quando sindaco era Luciano Di Lorito, riguardante la sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie renali con incontri nella sala consiliare con tutti i cittadini.

Aveva anche denunciato, tramite il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, le problematiche relative alle difficoltà, nel 2021, per le persone disabili di accedere all'interno del distretto sanitario di via Rieti a Pescara. Proprio Blasioli lo ricorda così:

"Caro Marco leggendo la notizia ho avuto una sensazione di sconforto, come un colpo allo stomaco. Ci hai provato sempre, hai sempre cercato di vivere e affrontare le difficoltà e sempre hai cercato di batterti contro le ingiustizie, come quando assieme denunciammo l’impossibilità di accedere ai nuovi uffici della diabetologia di via Rieti. Ti sei fatto portavoce dei disagi, per tutti. Un pensiero va a te bella persona."

Il ricordo dell'Aned Abruzzo Molise:

"Purtroppo un altro amico ci ha lasciato oggi. Ciao Marco Mandolini lasci increduli tutti noi. Buon viaggio tesoro.. guidaci da lassù.. e saluta a chi sai tu".