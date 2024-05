Morto investito il gatto dell'artista Stefania La Greca: la lettera per chiedere prudenza e nuove leggi [FOTO]

Il suo gatto, Romeo, è stato investito e lei, come era già successo con la sorella gemella dell'amico a quattro zampe, Giulietta, non ha potuto far altro che vederlo morire dopo una lenta agonia.

Quanto accaduto ha spinto la pittrice Stefania La Greca, residente a Cappelle sul Tavo, a scrivere una lettera arrivata alla nostra redazione per cercare di sensibilizzare chi si muove sulle strade a prestare attenzione dato che, lamenta, il tema non viene preso in considerazione dalle norme legislative vigenti.

Il suo “pellicciotto tigrato” è stato anche il protagonista id alcuni suoi dipinti e a far male, sottolinea La Greca, è anche il non sapere chi abbia investito il suo gatto.

“Romeo – racconta - non era un soltanto un dolcissimo e meraviglioso gatto domestico. Era il mio amico, compagno, figlio, medico. Infatti, laddove percepiva su me un dolore fisico, si sistemava sopra e cominciava a palparmi con i cuscinetti delle sue tenere zampine facendo le fusa. Quale consolazione mi regalava l’intensità del suo sguardo, il tepore del suo cuoricino, il tatto della sua morbida pelliccia, i suoi piccoli miagolii cosi dolci”.

Il suo auspicio è che possa diventare reato l'uccisione di un animale quando questo soprattutto non viene soccorso dall'investitore perché, sottolinea La Greca, “sicuramente sono poche le persone responsabili e coscienziose che prestano soccorso e fanno intervenire gli operatori specializzati del settore. In ogni mia opera futura, sia essa astratta che figurativa, sarà rappresentato Romeo – promette e conclude - che ha lasciato un’impronta significativa nella mia vita e vena artistica”.