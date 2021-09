Spoltore piange la scomparsa di Ignazio Scurti

Da giorni era ricoverato in ospedale, dove ha combattuto fino all’ultimo contro una malattia. Risiedeva nel centro storico e aveva 86 anni

La comunità spoltorese piange la scomparsa di Ignazio Scurti, morto stamattina (3 settembre). Come spiega Spoltore Notizie, l'uomo da giorni era ricoverato in ospedale, dove fino all’ultimo ha combattuto contro una malattia. Maresciallo della finanza in pensione, risiedeva nel centro storico e aveva 86 anni.

I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, 4 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Panfilo. Scurti mancherà tanto a tutti quelli che lo conoscevano, anche perché era diventato un autentico punto di riferimento per Spoltore.