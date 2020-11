Addio a Guido Filippone, Cepagatti piange il suo "Barone"

Se n'è andato un personaggio molto noto a Cepagatti: Guido Filippone, conosciuto da tutti come il "Barone". Un malore improvviso se l'è portato via a 81 anni. Mirco Salerni, cantante dei Kom e gestore, per diversi anni, del pub 'Osteria della Musica', lo ricorda così:

"La vera storia dell'Osteria della Musica è lui... tanti mi chiedevano: "Ma lu Baron n'gi sta masser?", e io: "N'atre mbò cal". Non si sarebbe mai perso una serata: gli piaceva stare con noi. Gli piaceva la vita, e a noi piacevi tu... tanto. Buon viaggio, grande Guido, e grazie di tutto".

Era infatti proprio all'Osteria della Musica che spesso era possibile incontrare Guido, come ricorda un altro storico titolare del locale, Angelo D'Ottavio, che cita una frase pronunciata dallo stesso Filippone: "Non amo frequentare troppo i miei coetanei, pensano sempre al passato e non si preoccupano del futuro". Poi D'Ottavio aggiunge: "Barone Guido, spiegalo (come tu sai fare) anche lassù!".

Questo, invece, il ricordo di Gianni Freschi, leader degli Spirito di Vino (tribute band di Zucchero): "Una sera, dopo un soundcheck all'Osteria della Musica, mi prese da parte per un braccio e, con il suo modo di parlare (unico) molto pacato, mi disse: "Ma che ci fai qui..?!". Io risposi: "In che senso?". E lui: "Tu dovresti stare a Sanremo, hai una grande voce e sei un personaggio numero uno, sei sprecato per questi piccoli palchi!". Sorrisi, e con molta modestia risposi: "Grazie del complimento che, detto da te, ha molto valore!". Ci mancherai, Don Guido. R.i.p.".