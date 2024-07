Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Francesco Di Miero, storico responsabile de Il Tempo

Lutto nel giornalismo abruzzese per la scomparsa di Francesco Di Miero scomparso all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Storico responsabile della redazione de Il Tempo di Pescara, Di Miero fu anche corrispondente per vent'anni del Corriere della Sera e visse anche da protagonista la breve stagione de Il Resto del Carlino sul territorio come ricorda l'amico e collega Marco Patricelli che diventò a sua volta responsabile del quotidiano fino alla chiusura decisa dalla proprietà nel 2014.

A esprimere cordoglio è l'ordine dei giornalistai per voce del presidente Stefano Pallotta che ricorda come Di Miero sia stato un opinionista molto stimato e di grande competenza soprattutto nella cronaca politica. Iscritto all'ordine dei giornalisti dal 1967 in carriera è stato anche cdollaboratore de “Il Messaggero”.

“La sua competenza nel campo della cronaca politica e amministrativa è stato un faro di luce per molti e il suo contributo ha arricchito il dibattito pubblico con analisi profonde e rigorose, ma soprattutto improntate a grande autonomia di giudizio e di critica. Alla famiglia le condoglianze del consiglio dell’Ordine”, scrive Pallotta nella nota di cordoglio.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Personale il ricordo di Patricelli che con lui proprio nelle stanze de Il Tempo Pescara e con Di Miero ha iniziato la sua carriera giornalistica: era il 1988.

“Continuavo a sentirlo con regolarità e ci siamo sempre ripromessi di vederci, ma le sue condizioni di salute non lo hanno permesso”, racconta. “Mi ha insegnato il mestiere sul campo: il suo lavoro era una ragione di vita per lui”, aggiunge ricordando con nostalgia quei sabati di corta che prendeva e che differivano dagli altri giorni di lavoro soltanto perché “in redazione arrivava ancora prima”.

Nella memoria il suo sigaro, rigorosamente Toscano originale, e sempre acceso. “Quando doveva riflettere lo aveva sempre tra le dita”, ricorda ancora Patricelli esprimendo tutta la sua sincera partecipazione e vicinanza alla famiglia.