Morto Gianni Scassa, storico docente pescarese e autore di libri di poesie

Lutto nel mondo della cultura e dell'insegnamento pescarese. È morto all'età di 77 anni Gianni Scassa, che per 40 anni ha insegnato lingue e letteratura inglese. Molto stimato e apprezzato dai suoi studenti, era anche conosciuto per aver scritto e pubblicato diversi libri contenenti poesie dopo essere andato in pensione. Ha partecipato anche a diversi concorsi letterari ottenendo anche riconoscimenti. In molti lo ricordano sui social come una persona estremamente preparata, ironica e con il dono dell'insegnamento. Aveva fondato anche l'American Academy che lo ricorda così:

"Con il cuore pesante, condividiamo la triste notizia della scomparsa del nostro stimato fondatore, Gianni Scassa. Oggi ci uniamo in un commosso ricordo di un uomo straordinario, la cui influenza e visione hanno plasmato non solo la nostra scuola di inglese, ma anche le vite di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.

Il professor Scassa non solo incarnava l'eccellenza nell'insegnamento della lingua inglese, ma era anche un faro di saggezza e ispirazione per ognuno di noi. La sua presenza inconfondibile è sempre stata un punto di riferimento per tutti, studenti e insegnanti. Aveva il dono unico di offrire consigli saggi e incoraggiamenti a coloro che ne avevano bisogno, instillando fiducia e motivazione con la sua presenza gentile e premurosa.

La sua visione innovativa e speciale ha trasceso i confini dell'insegnamento, influenzando profondamente il modo in cui vediamo il mondo e affrontiamo le sfide. Aveva la capacità di offrire punti di vista che andavano al di là del semplice apprendimento linguistico, spingendoci a esplorare nuovi orizzonti intellettuali e a sviluppare una consapevolezza critica. Ogni incontro con lui era un'opportunità per ampliare le nostre menti e guardare le cose da prospettive inaspettate.

Il professor Scassa ha dimostrato la sua straordinaria visione nel 1978, quando ha fondato con passione College, un punto di riferimento storico abruzzese per gli appassionati di lingue straniere, un ambiente che ha ispirato generazioni di studenti. La sua lungimiranza è stata ancora evidente nei primi anni duemila, quando ha creduto nella fusione con American Academy, dando vita a College & American Academy. Questa fusione ha creato un istituto educativo unico, sottolineando il suo impegno a offrire un'educazione completa e di qualità. Se siamo qui, oggi, lo dobbiamo proprio al Gianni Scassa: per questo motivo, non smetteremo mai di essergli grati, per averci trasmesso lo spirito di condivisione, il rispetto delle culture e la curiosità nei confronti delle lingue straniere.

Ricordiamo il professor Gianni Scassa non solo come un grande educatore, ma come un leader visionario, un mentore amorevole e un amico prezioso. Il suo spirito vivrà nei corridoi della nostra scuola e nelle vite di coloro che ha toccato con la sua gentilezza, saggezza e passione per l'apprendimento. Onoriamo la sua eredità continuando a perseguire l'eccellenza, imparando dagli esempi che ci ha lasciato e mantenendo vivo il suo spirito nel nostro impegno quotidiano per l'educazione e la conoscenza. Arrivederci, Prof! Grazie per le risate, le lezioni di vita e il tuo straordinario contributo. Che il tuo spirito continui a ispirarci mentre continuiamo il nostro viaggio. Ci mancherai, ma la tua presenza vivrà sempre nei nostri ricordi e nella nostra scuola che hai reso così speciale." Lascia la moglie Alida, i figli Giuseppe e Andrea. I funerali si terranno sabato 23 dicembre nella chiesa di Sant'Antonio in viale Sabucchi.