Morto Giancarlo Guerrieri, ex medico dell'ospedale di Pescara

È morto ieri Giancarlo Guerrieri, ex medico dell'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. L'uomo, 67 anni, è deceduto per un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Lo hanno trovato senza vita, nella camera da letto della sua casa di Raiano, i vigili del fuoco. Guerrieri, che da qualche tempo era andato in pensione, viveva da solo e da alcuni giorni non rispondeva al telefono.

Così un suo amico si è insospettito e ha dato l’allarme. Sul posto anche il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Guerrieri non aveva parenti in Abruzzo: lascia, infatti, due fratelli che vivono fuori regione. Il suo corpo è stato portato in obitorio, all’ospedale di Sulmona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.