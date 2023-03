Lutto nella cultura pescarese, è morto Giacomo D'Angelo: tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'intellettuale

Lutto nel mondo della cultura pescarese non solo. Ci ha lasciati Giacomo D'Angelo, scrittore, giornalista, sindacalista, critico letterario e soprattutto un intellettuale libero che non ha mai temuto di criticare enti e istituzioni.

Nato a Bolognano nel 1939 viveva e lavorava nella città adriatica dove negli anni ha collaborato con quotidiani, riviste, emittenti radiotelevisive private e Rai regionale scrivendo articoli letterari, rubriche e libri. È stato anche il fondatore dell'università Libera intitolata all'economista Federico Caffè.

In tanti oggi lo ricordano sui loro profili social a cominciare dal consigliere comunale del Partito democratico Giovanni Di Iacovo: “è scomparso Giacomo D'Angelo un caro amico e protagonista della cultura di questa città che ha lavorato sia con le principali istituzioni culturali che con quelle più alternative e critiche. Persona riservata e sempre diffidente verso salotti e riflettori, le sue innumerevoli pubblicazioni e le riviste da lui fondate lo ricorderanno come uno straordinario intellettuale libero e rigoroso”, scrive. Come lui anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo: “l'ho conosciuto da ragazzino – questo il suo ricordo -. Era una figura autorevole della sinistra pescarese e animava con i suoi interventi le iniziative di dibattito di cui spesso era anche promotore. È stato un militante sindacale, un intellettuale politico, un giornalista e un saggista, un uomo di cultura coltissimo. Era un piacere conversare con lui e ascoltarlo. È stato per decenni un punto di riferimento per tante persone nella nostra città, e non solo, e sicuramente per me. Me lo immagino ora che sta entrando in un posto fumoso come il vecchio Kabala, con un quartetto jazz che suona, e che si va a sedere a un tavolo con vecchi compagni per riprendere antiche e mai terminabili discussioni di politica e cultura. Grazie Giacomo per tutto il sapere che hai donato alla nostra comunità”.

Anche il deputato abruzzese Luciano D'Alfonso spende parole per ricordarlo e immagina già di dedicargli un premio. “Quando vengono menzionati 'gli intellettuali' la mia mente corre subito alla figura di Giacomo D’Angelo. Pochi possiedono la cultura che egli aveva introitato grazie a letture di amplissima varietà, e credo di non peccare di esagerazione se affermo che lo si potrebbe definire uno degli ultimi umanisti. Studioso con interessi a tutto tondo, incarnava il perfetto interprete del detto terenziano 'homo sum, humani nihil a me alienum puto' (sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me). La sua scrittura sempre dotta, spesso corrosiva mai banale, ha vergato le pagine di moltissime testate abruzzesi, che facevano a gara per regalare ai propri lettori i lampi d’intelligenza che promanavano dal suo periodare”.

A ricordarlo anche l'ex parlamentare pescarese Gianni Melilla che, come Acerbo ricorda il primo incontro con Giacomo D'Angelo. “Ero un ragazzo di 16 anni e collaboravo al periodico 'Il Dibattito' del caro Enzo Ciammaichella, compagno cattocomunista di rara sensibilità politica e passione per la cultura critica. Lui era tornato da Milano e dal 68 studentesco e operaio, con un bagaglio politico e culturale di grande fascino per noi che iniziavamo in quegli anni a fare politica nella nuova sinistra a Pescara tra le stragi fasciste e il nascente terrorismo, nell’onda lunga delle lotte operaie e giovanili e della grande avanzata del Pc. Giacomo per me è stato un punto di riferimento, dal circolo 12 dicembre al suo impegno nel sindacato dei bancari della Cgil. Ci ha fatto conoscere meglio grandi abruzzesi che lui amava come Mattioli, Flaiano e Federico Caffè. Il suo spirito critico era indomabile da ogni logica di appartenenza politica e sindacale. La sua onestà intellettuale è stata proverbiale. E anche per questo ha avuto una stima generale. Gli ho voluto bene, molto e non sono riuscito a pareggiare i conti rispetto a quanto mi ha donato umanamente, culturalmente e politicamente”.

Proprio pochi giorni fa le Edizioni Solfanelli hanno ristampato il suo libro “Flaion e d'Annunzio – l'Antitaliano e l'Arcitaliano”. Giacomo D'Angelo avrebbe compiuto 84 anni il 17 maggio.