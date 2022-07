Lucente (Casartigiani) su Ennio Pagliaricci: "Una persona splendida sempre con il sorriso sulle labbra"

Dino Lucente, direttore di Casartigiani, commemora Ennio Pagliaricci, titolare della storica pizzeria-birreria "Lo Stivalino" che ci ha lasciato stamattina a 78 anni: "Ero molto amico di Ennio - racconta Lucente - Da quando non c'è più la sua attività, non sappiamo dove andare a mangiare una pizza seria!".

Lucente ricorda Pagliaricci come "una persona splendida con il sorriso sulle labbra anche quando aveva dei problemi. È partito come dipendente dell'Antico Stivalino di via Trento, locale che aveva gli sportelli mobili come un saloon. Lì si andava a mangiare la famosa trippa, la stupenda pizza e gli ottimi supplì. Infine, da qui il nome della pizzeria, si beveva la birra non in bicchieri ma in uno stivalino di vetro di varie grandezze: per chi non lo sapeva, mentre terminavi di bere la birra, la forma dello stivalino alla fine te la faceva tornare in faccia con uno schizzo improvviso".

Successivamente Ennio Pagliaricci "si era trasferito in via Teramo, in un locale nuovo che lasciò per motivi di salute - dice ancora Lucente - Alla mia intera famiglia mancava e mancherà tanto".