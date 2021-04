Scompare Emilio Lauria, ex direttore dell'ufficio Iva di Pescara

Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid non ci saranno funerali e, per sua espressa volontà, l'uomo verrà cremato

Ieri, proprio nel giorno dei suoi 101 anni, se n'è andato Emilio Lauria, ex direttore dell'ufficio Iva di Pescara, ma anche di Ascoli Piceno e Loreto Aprutino. Nato all'Aquila il 12 aprile del 1920, è morto nel sonno. La sua scomparsa ha generato molta commozione in città, dove l'uomo era conosciutissimo. La notizia è stata data su Facebook dal figlio Marco Lauria, che questa mattina, anche a nome dei suoi fratelli, ha voluto ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrati:

"Marco, Marzio, Jacopo e Alessandro Lauria ringraziano tutti coloro che con un pensiero o una frase sono stati vici al loro dolore - si legge in un post - Impossibile rispondere a tutti gli oltre 500 commenti... il vostro calore ci ha confortato e non lo dimenticheremo mai... grazie ancora di cuore".

Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid non ci saranno funerali e, per sua espressa volontà, Emilio Lauria verrà cremato. Anche la redazione de IlPescara.it esprime le sue condoglianze alla famiglia dell'uomo.