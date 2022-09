L'arcidiocesi Pescara - Penne piange la morte di don Arturo Fatibene

L'arcidiocesi Pescara - Penne piange don Arturo Fatibene, spirato all'età di 96 anni nell'ospedale "Santo Spirito". Nato ad Orsara di Puglia (FG) il 10 novembre del 1925 e, giovane, entrò nel monastero benedettino di Noci. Fu ordinato sacerdote il 30 luglio del 1950. Il vescovo Tommaso Valentinetti ha spiegato che è arrivato in diocesi al tempo di monsignor Benedetto Falcucci come parroco di Cerratina, per poi rimanere per ben 42 anni ad Arsita.

"Un uomo pieno di vita, uno studioso per passione, preciso come un orologio svizzero, gli facevo sempre notare, sottolineando ironicamente la sua passione per i meccanismi degli orologi, paziente e deciso, di una lucidità impressionante. Non posso dimenticare la sua vivacità quando, solo pochi anni fa, si trasferì al Centro Nazareth di Pescara e si mise a disposizione come cappellano della chiesa dell’Adorazione." I funerali saranno celebrati ad Arsita alle 15 di domani sabato primo ottobre nella parrocchia del paese dove è allestita la camera ardente.