Città Sant'Angelo in lutto per la scomparsa di Dante Di Simone [FOTO]

È venuto a mancare, all'età di 85 anni, Dante Di Simone, personaggio molto noto non solo nella sua Città Sant'Angelo ma anche a Pescara, dove ricopriva un incarico importante nella sede della Soprintendenza della Regione Abruzzo.

Titolare di un mobilificio, gestito dal figlio maggiore, viene ricordato per le tante opere di bene e anche per la sua grandissima passione verso i colori biancazzurri. Abbonato da sempre nel settore dei distinti, ha seguito la propria squadra del cuore in tantissime trasferte, sin dai tempi degli spareggi di Bologna del 1977 e 1979.

Legato da profonda amicizia con il compianto Pasquale Pacilio, lascia la moglie Maria Luisa, i figli Giovanni e Tiziana e i suoi adorati sei nipoti. I funerali si terranno nel pomeriggio di domani (16 dicembre) alle ore 14,30 nella Collegiata di San Michele Arcangelo.