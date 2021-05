Morto Danilo Bello, Masci: "La persona più buona che io abbia mai conosciuto"

È morto Danilo Bello, e il sindaco Carlo Masci piange quello che era un suo amico storico: "Abbiamo fatto tante foto insieme, perché lui è stato uno di quei pochi amici che hanno attraversato la mia vita, c'è stato in ogni occasione, quelle belle e quelle meno belle, sempre al mio fianco. Un vero amico, sincero, leale, disponibile, di quelle amicizie che nascono da ragazzi, con una chitarra in mano, un maritozzo con la panna, una pizza, una vacanza insieme, e proseguono per tutta la vita".

La salma di Bello è stata esposta fino a ieri pomeriggio nella casa funeraria Esteno Caporale, in via Teramo. I funerali, invece, si svolgeranno oggi (22 maggio) alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio. Masci definisce Danilo Bello "la persona più buona che io abbia mai conosciuto, e oggi ho il cuore spezzato perché ci ha lasciato così all'improvviso".