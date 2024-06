Cepagatti e l'Abruzzo piangono la scomparsa di Valerio Basilavecchia: una vita a dispensare sorrisi

Ha dispensato un'infinità di sorrisi, anzi di vere risate tanto che persino la Regione nei mesi scorsi ha voluto consegnargli un riconoscimento per il suo senso dell'humor e la presenza di spirito con cui ha divertito più di una generazione, ma oggi strapparlo un sorriso è difficile. Cepagatti in particolare, ma tutto l'Abruzzo, piangono infatti la scomparsa di Valerio Basilavecchia. Comico per passione, aveva lavorato per 42 anni in Coldiretti ed era stato assessore della "sua" Cepagatti: veva 76 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio carichi di umanità che gli vengono rivolti da chi lo conosceva a cominciare dal comico 'Nduccio che sulla sua pagina social annuncia la scomparsa dell'amico.

“Combattente e guerriero fino alla fine hai sempre sorpreso e meravigliato per la tua grandissima forza e immenso coraggio. Purtroppo la triste notizia non ci ha colto di sorpresa. Hai finito di soffrire e di lottare, hai gettato la spugna per rimetterti nelle braccia del Padre Nostro – scrive -. Il cielo ti conceda la luce più splendente mentre ringraziamo il Signore per averci regalato la tua presenza finora. Il paradiso sta festeggiando con immense risate il tuo arrivo. Valerio sarai sempre vivo nei nostri ricordi e nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Anche i gruppi sociale di Cepagatti ne piangano la scomparsa e vogliono ricordarlo. “Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro concittadino Valerio Basilavecchia. La nostra comunità perde un altro illustre cittadino, un uomo che ha dato tanto a Cepagatti e che è stato sempre presente in tutte le manifestazioni del nostro paese”, si legge in quello “Cepagatti News”.

“Valerio è stato un organizzatore e promotore instancabile della festa di San Donato, evento che ha sempre animato con grande passione. Inoltre, insieme a Mario Morelli, ha creato il duo comico 'Mario e Valerio niente di serio' portando in giro per tutto l'Abruzzo uno spettacolo di barzellette e sketch che ha fatto divertire grandi e piccini. Negli ultimi anni, Valerio è stato un punto di riferimento nella selezione di Miss Adriatico in vari paesi dell'Abruzzo, nonché qui a Cepagatti”, continua il lungo post con cui gli si vuole dare il giusto tributo.

“La sua dedizione e il suo impegno hanno fatto conoscere e apprezzare la nostra Cepagatti non solo in Abruzzo, ma anche oltre i confini della nostra regione. Con la perdita di Valerio, Cepagatti perde un altro grande tassello che ha contribuito a rendere grande la nostra comunità. Ciao Valerio, e grazie per tutto quello che hai lasciato a noi tutti”.

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa del caro Valerio Basilavecchia. Una grande perdita per la comunità e per questo comitato – scrive quindi il Comitato feste di Cepagatti -. La sua voce narrante ha sempre accompagnato uno degli eventi più importanti per noi, la sfilata dei carri. Ci impegneremo affinché quest' anno la manifestazione sia ancora più bella, proprio in suo onore. Ci stringiamo con forza al dolore dei suoi cari”.

Tanti poi i messaggi con i ricordi personali di Basilavecchia il cui ricordo rimarrà nel cuore di tutta la comunità. L'artista lascia la moglie Patrizia e i figli Giovanni e Anna. La camera ardente è stata allestita in quella dell'hospice di Torrevecchia Teatina (Ch). I funerali si svolgeranno domani, venerdì 28 giugno, a Cepagatti alle 15 presso la chiesa di Santa Lucia dietro la Torre. Non fiori, ma opere di bene si legge nel manifesto funebre.