Addio a Christian Silvetti, lo chef gentile della movida pescarese: aveva 45 anni

Aveva solo 45 anni Christian Silvetti, noto chef della movida pescarese che ieri ci ha lasciati. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sulla sulla sua pagina Facebook e non solo.

Tra i primi a ricordarlo il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo: “Oltre ad essere un amico storico, da sempre e di sempre, è stato uno dei più genuini protagonisti della vivacità di questa città. Ha collaborato con tantissimo locali e il suo sorriso ha accompagnato infinite nostre serate, affettuosa stella polare in tutte le diverse fasi che questa città ha attraversato. Buon viaggio, Christian”. Dal Club 99 a Vini e Oli, passando per il Caffè delle merci, la Lampara e l'Oasi di Morgan, sono davvero state tante le realtà in cui, sin da giovanissimo ancor prima che maggiorenne, ha lavorato conquistando tutti con la sua educazione e la sua simpatia. Una scomparsa che per qualcuno è “inaccettabile”, ricordandolo come un “papà sempre presente ed affettuoso”. Un ragazzo che, scrive qualcun altro, aveva “il sorriso e gli occhi buoni a qualsiasi ora del giorno e della notte”. “Una persona splendida, umile e gentile”, così lo ricorda qualcuno.

Non ce l'ha fatta Christian Silvetti a sconfiggere il male che lo aveva colpito. Lascia la compagna e due figli, ma anche un bellissimo ricordo ai tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e conoscere il suo sorriso.

I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa del mare.