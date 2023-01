Addio allo chef Leo Giacomucci, il padre de "Lu Carrature d'Oro": fu lui a fondare l'Associazione cuochi della provincia

La provincia di Pescara e tutto l'Abruzzo perdono un vero maestro della cucina: domenica 29 gennaio si è spento all'età di 90 anni Leo Giacomucci che fu, tra le altre cose, anche padre de “Lu Carrature d'Oro”, il più antico concorso enograstronomico d'Abruzzo, che inventò appena eletto presidente dell'Associazione provinciale Cuochi Pescara con l'obiettivo di esaltare il valore della cucina regionale. Associazione che fondò e guidò dal 1988 al 1992 e di cui è rimasto presidente onorario. Dal 1999 al 2006 Giacomucci ha rivestito anche il ruolo di presidente dell'Unione cuochi abruzzesi di cui fino ad oggi era decano.

Un grande vuoto quello che lascia e le tante testimonianze lasciate da chi, professionalmente e umanamente hanno incrociato il suo cammino, lo dimostrano. Giacomucci è stato un vero abruzzese d'adozione. A ripercorrere la sua storia è l'Unione cuochi Abruzzo. Nato il 21 marzo del 1931 ad Ancona la professione di cuoco la iniziò nel 1949 nella sua città natale dove per alcuni anni fu anche “cuoco personale” di diversi ammiragli della marina militare, ricorda l'Unione. Nella nostra regione arrivò nel 1963 in occasione dell'apertura dell'hotel Promenade di Montesilvano dove rimase, in qualità di chef, fino al 1971. L'anno successivo aprì il ristorante “L'Aragosta” nella città adriatica per fare ritorno al Promenade nel 1972 assumendone l'intera gestione fino al 1990. Nel 1994, ricorda ancora l'Unione, coronò il sogno di avere u suo hotel il “Giardino dei Principi” di Città Sant'Angelo che diresse fino al 2006 anno in cui andò n pensione senza mai lasciare il suo più grande amore: la cucina.

Per il suo impegno nel mondo della ristorazione nel 1985 ricevette il riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica”, nel 1991 di “Cuoco d’oro internazionale” e nel 2013 di “Cavaliere dei Maccheroni alla Chitarra”. Dal 1987 era membro dell’ordine della “Commanderie des cordons bleus de France” e nello stesso anno fu tra i fondatori dell’Associazione provinciale Cuochi Pescara di cui ne divenne, come detto, il primo presidente per poi ricoprire lo stesso nell'Unione regionale cuochi abruzzesi.

“Leo Giacomucci ha sempre amato la professione del cuoco, è stato assertore della valorizzazione della cucina tradizionale e della figura del cuoco. Dobbiamo ringraziare Leo se esiste il concorso 'Lu Carrature d’Ore' – sottolinea l'Unione - che istituì appena eletto presidente dell’Associazione Cuochi Pescara, proprio per riscoprire i piatti della tradizione. Giacomucci attraverso l’Associazione si è sempre prodigato perché ai cuochi venisse riconosciuto il loro prestigio professionale, con un fervore encomiabile di cui è stato assertore fino agli ultimi giorni. L’Urca lo ricorderà sempre con affetto per la disponibilità, il sostegno e l’impegno date alle attività associative con entusiasmo e passione”.

“Lo ricorderemo sempre – scrive l'associazione Cuochi Pescara sul suo profilo social pubblicando una foto di Giacomucci con il nastro a lutto - come persona disponibile, amante della cucina tradizionale e profondamente legato all'associazionismo dei cuochi fino agli ultimi giorni”.

Alla famiglia le condoglianze di tutti. I funerali si terranno alle 15.30 di lunedì 30 gennaio nella Chiesa di San Giovanni Apostolo in viale Europa, a Montesilvano.

