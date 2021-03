Morto Carmelo Grasso, fu tra gli ideatori di Agricoltura Oggi e dell'agenzia Master 5

È andato a raggiungere il suo amico e collega Guido Fusilli, che ci aveva lasciato nel 2015. E adesso il mondo della comunicazione è un po' più vuoto. Questa mattina è scomparso a 76 anni Carmelo Grasso, noto agente di commercio, tra gli ideatori dell'agenzia pescarese di comunicazione Master 5 che si è sempre occupata, sin dal 1997, di produttore il format televisivo "Agricoltura Oggi".

Grasso si è spento all’ospedale "Santissima Annunziata" di Chieti, a causa dell’aggravarsi di una patologia pregressa. Lascia il fratello Pino, sacerdote, la moglie Palmira, le figlie Francesca, Oriana e Stefania, e le nipotine alle quali era profondamente legato. I funerali si terranno giovedì 4 marzo alle ore 16 nella chiesa di Canosa Sannita, paese del Chietino dove Carmelo si era stabilito da anni (era di origini siciliane).

Il giornalista Pasquale Tritapepe, ormai unico socio superstite di Master 5, lo ricorda così: "Un siciliano generoso e pieno di energia, che ha profuso nella vita e nel lavoro grande entusiasmo ed impegno. Nato a Paternò, in provincia di Catania, era giunto in Abruzzo nei primi anni '90". E proprio nella nostra regione "Carmelo è stato tra coloro che hanno creduto nel mondo delle televisioni locali, iniziando importanti collaborazioni con Tele Abruzzo Regionale e soprattutto con Rete 8, per la quale, per tanti anni, ha coordinato il settore commerciale con brillanti risultati", conclude Tritapepe.

Carmelo Grasso era attivo anche nell'organizzazione di eventi: per anni ha curato l'allestimento di due manifestazioni dedicate ai prodotti tipici, 'Legumi Party' e 'Degusta', quest'ultima tenutasi in varie location abruzzesi tra cui il porto turistico "Marina di Pescara", per poi chiudere i battenti nel 2015 al parco dell'Ipercoop di San Giovanni Teatino.