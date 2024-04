La compagnia teatrale "Nulampedegiuventu'" piange l'attore Bruno Leone: "Mancherai tantissimo"

“Una triste Pasqua! La compagnia teatrale 'Nulampedegiuventu'' è in lutto. Ci ha lasciati uno dei migliori attori della compagnia, Bruno Leone, 81 anni. Oltre ad essere un bravissimo attore, Bruno era un uomo ricco di qualità: umanità, umiltà, bontà, simpatia, autoironia e tanta vitalità. Bruno, mancherai tantissimo a tutta la compagnia, sarai sempre nei nostri cuori e il tuo ricordo sarà indelebile”.

Con queste parole pubblicate sulla pagina social della cooperativa Il Germoglio di Pescara che ha fondato la compagnia teatrale, la stessa esprime il cordoglio per la scomparsa di uno dei suoi attori. Una notizia che ha portato tristezza nei cuori dei tanti che lo conoscevano, anche i dipendenti delle ferrovie con cui ha condiviso il percorso lavorativo.

“È successo tutto troppo in fretta lasciando un grande vuoto nella grande famiglia del Germoglio di cui anche tu facevi parte. Una bella persona, un bravo attore che ci ha fatto sorridere tanto come attore della compagnia del centro sociale”, commenta qualcuno, mentre qualcuno altro esprimendo vicinanza alla famiglia ricorderà per sempre il suo sorriso e le sue battute.

“Dopo un periodo di malattia ci ha lasciato presso l'ospedale civile di Pescara l'amico e collega Bruno Leone. Condoglianze alla famiglia”, si legge invece nella pagina social Ferrovieri in Abruzzo. Questo uno dei commenti: “dispiacere immenso per l'amico, collega e con cui ho condiviso anche impegno sociale come responsabile presso il Dlf di Pescara. Una persona simpatica e gioiosa, si sentirà la sua mancanza. Che la terra ti sia lieve, condoglianze e un abbraccio ai famigliari tutti”.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono la moglie, le figlie, la sorella, i nipoti e tutti i parenti e gli amici. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Dimora del silenzio di Montesilvano in via Massimo D'Antona 15: è aperta al pubblico dalle 8.30 alle 19.30.

I funerali avranno luogo martedì 2 aprile, alle ore 10.30, presso la chiesa Cristo Rè di Pescara (Gesuiti).