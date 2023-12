Bimbo cardiopatico muore a soli 4 anni: la comunità si stringe attorno alla famiglia

Ha lottato sin da quando è nato come un vero supereroe contro la grave cardiopatia da cui era affetto, ma questa volta il suo cuoricino non ce l'ha fatta. Il piccolo, 4 anni, se n'è andato tra l'affetto dei suoi cari lasciando un vuoto incolmabile nei genitori e in tutti i familiari, ma anche in tutta la comunità, compresa quella scolastica.

Particolarmente toccata da quanto avvenuto l'assessore comunale alla Disabilità Nicoletta Di Nisio che gli ha dedicato un post sul suo profilo social. Il piccolo e la sua famiglia li conosceva già da tempo, avendo sostenuto la battaglia della mamma quando in un grande parco divertimenti gli era stato negato l'accesso in un'area specifica.

Diversi gli interventi cui nonostante la piccola età si era sottoposto. Un vero guerriero e “sempre sorridente e solare – ricorda l'assessore raggiunto da IlPescara -. Un bambino davvero allegro. Il mio cuore è infranto”, aggiunge esprimendo tutta la sua vicinanza alla famiglia per questo piccolo Superman, questo ci spiega il suo supereroe preferito, che ha segnato con il suo sorriso la vita di tanti. Un “angioletto” tra gli angeli, commentano sui social. “Dolce piccolo ometto, quel sorriso quegli occhi azzurro cielo non potrò mai dimenticarli”, scrive qualcun altro.

I funerali si svolgeranno giovedì 28 dicembre alle 16 nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria.