Testa ricorda Antonio Cremonese: "Sempre pronto a lottare per la sua categoria"

Anche il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, piange Antonio Cremonese, il presidente regionale degli ambulanti Cisal morto ieri sera a 70 anni dopo aver contratto il Covid.

Ecco il suo ricordo: "Il bastardo virus ha portato via uno degli ambulanti storici di Pescara. È stato sempre in prima linea e sempre pronto a lottare lealmente e convintamente per la sua categoria e per il suo lavoro. Caro Tonino, mancherai un casino a tanti di noi. Un pensiero sincero e tante condoglianze a tutta la sua amata famiglia".