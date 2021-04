Masci piange Antonio Cremonese: "Una persona leale"

Anche Carlo Masci piange Antonio Cremonese, il presidente regionale degli ambulanti Cisal morto ieri sera a 70 anni dopo aver contratto il Covid.

Ecco le parole del sindaco di Pescara: "Questo maledetto virus si è portato via un altro amico, un commerciante storico della nostra città, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronto a risolvere qualsiasi problema, sempre disponibile per trovare soluzioni, sempre in prima linea per rappresentare nel migliore dei modi la sua categoria. Continuo a perdere amici, con lui mi consultai quando l'8 marzo dell'anno scorso, a causa del Covid, dovetti d'urgenza decidere di chiudere il mercato del lunedì, mi disse: "Fai quello che è giusto per il bene di tutti, io convincerò gli altri". Così era Antonio, una persona leale".