Morti sul Monte Velino, il cordoglio del soccorso alpino. Domani i funerali

Arriva il cordoglio del soccorso alpino per gli escursionisti morti sul Monte Velino, di cui ieri è stato recuperato l'ultimo corpo. Il presidente regionale Daniele Perilli ha espresso vicinanza “alle famiglie dei dispersi e un ringraziamento a tutta la comunità di Avezzano, che ci ha dimostrato profondo affetto e tanta vicinanza. È stato un lavoro lungo che ha rafforzato lo spirito di coesione tra i diversi corpi impegnati nelle ricerche, finalizzato al conseguimento del risultato. In queste ricerche il soccorso alpino ha utilizzato tecniche mai adottate in Abruzzo, come le micro cariche impiegate nei primi giorni per bonificare le creste e mettere in sicurezza l’area delle ricerche e il sonar Recco, in grado di captare metalli a profondità importanti. Occorre lavorare tutti insieme perché simili tragedie non si ripetano”.

Domani (22 febbraio), intanto, sono in programma i funerali delle quattro vittime. Le esequie, per la precisione, si terranno alle ore 15 nella cattedrale di Avezzano.