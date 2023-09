A San Benedetto dei Marsi la manifestazione nazionale per la morte dell'orsa Amarena: pullman gratuito da Pescara

Sì della questura dell'Aquila alla manifestazione nazionale organizzata dagli Animalisti italiani il Partito animalista europeo a seguito dell'uccisione dell'orsa Amarena. L'appuntamento è per domenica 10 settembre alle 15 in piazza Risorgimento a San Benedetto dei Marsi e grazie all'Enpa Pescra e la Tutela diritti animali dell'Arci sarà possibile arrivare nella città aquilana in pullman gratuitamente.

L'appuntamento è alle 10 nel piazzale centrale della stazione di Pescara con il rientro previsto per le 19. Necessario prenotarsi chiamando il 366 30 14436 o inviando una mail agli indirizzi pescara@enpa.org e tuteladirittianimaliabruzzo@gmail.com.