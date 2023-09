Imprenditore pescarese muore dopo sette anni di coma: il cordoglio per la scomparsa di Marco Guarnieri

Nel 2016 il tragico incidente. Poi i sette anni di coma e oggi, venerdì 29 settembre, Pescara darà l'ultimo saluto a Marco Guarnieri, volto noto del commercio cittadino. Una notizia che in tanti non avrebbero voluto arrivasse mai, ma che purtroppo è arrivata lasciando un grande vuoto nei suoi familiari e nei suoi amici.

A ricordarlo sul suo profilo social è il consigliere comunale Giampiero Lettere raggiunto da IlPescara. Non trattiene le lacrime perché piange “un amico. Era un ragazzo bellissimo e pieno di vita. Nonostante le mille difficoltà si è sempre saputo rialzare”, racconta. Appassionato di moto la sua ultima avventura lavorativa l'aveva iniziata rilevando l'Osteria dei Miracoli lanciandosi nella ristorazione. Per anni però aveva avuto il suo negozio di abbigliamento a piazza Salotto, dietro l'Elefante ricorda Lettere, ma volto lo era stato di tanti negozi molto noti in città compreso Paride Albanese.

Poi il tragico incidente. “Oggi è un giorno triste. Sei miei pensieri da 7 lunghissimi anni e mi si spezza il cuore a realizzare quello che hai passato – scrive Lettere sulla sua pagina facebook -. Adesso vai, la tua Hornet ti aspetta, amico mio, gas a tutta manetta e stasera brinderò a Te. Buon viaggio Marco”. “Ti rivedrò nei fiori e nel vento” scrive qualcun altro.

A dare il triste annuncio della sua morte sono la moglie, il figlio, la mamma e le sorelle che chiedono opere di bene e non fiori. I funerali si terrranno alle 16.30 di venerdì 29 settembre nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. Marco Guarnieri aveva 58 anni.