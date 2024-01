La città piange la campionessa di kickboxing Miriam Vivarini: l'ultimo saluto nella cattedrale di San Cetteo

È stata campionessa del mondo di kickboxing e la grinta che ha messo sul ring rimarrà nel ricordo di tutti così come la sua gentilezza fuori dal quadrato che l'ha portata sulle vette più alte di questo sport. Il mondo dello sport e non solo si stringe nel dolore per la morte di Miriam Francesca Vivarini, scomparsa improvvisamente a 37 anni e che nella vita aveva scelto di essere d'aiuto a chi ne aveva bisogno diventando psicologa.

Cresciuta nella palestra nel team di Maurizio D'Aloia scomparso anche lui improvvisamente nel 2019, nella sua carriera oltre al titolo mondiale ha conquistato anche quello italiano, regionale e interregionale, conquistando il secondo posto agli europei Iska K1 nel 2014. Sui social qualcuno ricorda i momenti della scuola, le giornate trascorse insieme e le risate a dimostrazione del ricordo che di lei lascia in chi l'ha incontrata fuori e dentro il ring. Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari apparsi sui social.

L'ultimo saluto a Miriam Francesca Vivarini si terrà alle 10.30 di sabato 27 gennaio nella cattedrale di San Cetteo. Per espressa richiesta della famiglia niente fiori, ma offerte alla Lav (Lega antivivisezione) a Medici senza frontiere.