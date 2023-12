Spoltore piange la morte di Anna Maria Zingarelli, assistente capo della polizia in pensione

È morta all'età di 85 anni Anna Maria Zingarelli, già assistente capo della polizia di Stato in quiescenza e residente ormai da molti anni a Spoltore. Sposta con l'ispettore Pasquale Spina, è nata a Roma dove si è arruolata e prestando servizio in diverse città italiane fra cui Milano dove ha lavorato nel gruppo del commissario Luigi Calabresi. Una volta andata in pensione, si è stabilita a Spoltore dove era molto conosciuta. Lascia il marito Pasquale e i figli Rita e Luigi, avvocato e presidente della società operaia di mutuo soccorso da noi raggiunto per un ricordo della madre:

"Era una donna molto attiva e con tanti interessi, fra cui la musica e il teatro, oltre all'impegno nel mondo del sociale. Interessi che ha trasmesso a noi figli con amore e passione". I funerali si terranno il 28 dicembre nella chiesa di San Panfilo a Spoltore alle ore 15.