Dolore e sgomento nel mondo sportivo per la morte del medico Iannetti: fissata la data dei funerali

L'ultimo saluto ad Andrea Iannetti, il medico sportivo di 51 anni morto per un malore nella piscina provinciale, si terrà venerdì 25 marzo alle 15,30 nella chiesa del mare di Pescara. L'uomo, lo ricordiamo, era deceduto la sera di lunedì 21 marzo mentre stava nuotando, colpito da un arresto cardiocircolatorio che gli è stato fatale nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 e di alcuni medici presenti nella struttura al momento della tragedia. La comunità sportiva pescarese, ed in particolare quella natatoria, ha accolto con dolore e sgomento la morte di Iannetti, molto conosciuto per la sua passione e l'impegno nel mondo dello sport e stimato specialista in ecografica internistica traumatologica sportiva nello studio di via Savonarola.

Oltre al Club Acquatico (con il quale collaborava non solo come professionista ma anche come praticante amatoriale) che lo ricorda come una persona sempre disponibile e piena di entusiasmo e passione, anche il centro sportivo Le Naiadi ha voluto lasciare un commento sui social assieme:

"Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere, come quella di ieri che purtroppo ci ha lasciato senza parole. Tutta la stuttura delle Naiadi si stringe alla famiglia del dott. Andrea Iannetti per la sua perdita. Grazie doc per il tuo esempio, una vita di sorriso, di sport, al servizio del prossimo. Che la terra ti sia lieve."

La Tombesi C5 Ortona ricorda la proficua collaborazione con Iannetti:

"Con incredulità e grandissimo dispiacere la Tombesi ha appreso questa mattina della morte improvvisa del dottor Andrea Iannetti. Oltre ad essere stato il medico di squadra nella stagione della vittoria del campionato di serie B e nell'anno di debutto in A2, Andrea era un uomo capace di conquistare gli altri con la sua allegria e la sua energia. Atleta lui stesso, se n'è andato proprio mentre faceva sport, nuoto, una delle sue grandi passioni. La società, lo staff e tutti i componenti della Tombesi si stringono attorno alla famiglia del dottor Iannetti e partecipano del loro dolore."

La Fin Abruzzo:

"Il presidente della Federnuoto Abruzzese, a nome dell’intera struttura del comitato e del mondo del nuoto, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia dell’amico, dell’atleta, del medico Andrea Iannetti tragicamente scomparso"