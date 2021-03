Donna 32enne muore a Pescara: è la seconda vittima di Covid più giovane in Abruzzo

Si chiamava Sonia Pantoli, aveva solo 32 anni ed era un architetto di Paterno di Avezzano che da qualche tempo lavorava a Pescara, in una ditta di engineering internazionale. E proprio a Pescara, purtroppo, la donna ha trovato la morte. A stroncarla è stata la variante inglese del Covid, che aveva contratto alla fine di febbraio.

Trasferita in terapia intensiva all'ospedale 'Spirito Santo', ieri pomeriggio Sonia (che soffriva di una patologia pregressa) non ce l'ha fatta. È la seconda vittima di coronavirus più giovane in Abruzzo, dopo un 22enne morto la scorsa primavera nel Pescarese. Lascia il padre Filiberto, la mamma Michela e la sorella Gina. Quest'ultima, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato una foto gioiosa della ragazza, scrivendo:

"Sonia avrebbe voluto salutare i suoi angeli con questo sorriso. Loro che l'hanno accudita in questi difficili giorni. Infermieri, Ota, medici e tutto il personale medico del Reparto Rianimazione Covid di Pescara! In particolare a Francesco, Federica e Stefano! Loro che sono stati in grado di rianimarla, vederla con gli occhi aperti per 2 giorni, farla "ballare" su un letto di ospedale ascoltando musica dentro una stanza piena di persone appese tra la vita e la morte, farla sorridere! A loro in questo mare di dolore va il nostro più grande ringraziamento".

Sarà possibile salutare la 32enne nella Casa Funeraria Rossi di Avezzano domani, dalle ore 15 alle ore 18, e dopodomani, dalle ore 9 alle ore 14.30, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale come da normativa. Lunedì 29 marzo alle ore 15 si terranno invece i funerali a Paterno di Avezzano, nella chiesa di San Sebastiano.