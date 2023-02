Se n'è andata nonna Livia, con i suoi 103 anni era la cittadina più anziana di Manoppello: la comunità si prepara all'ultimo saluto

Avrebbe spento le 104 candeline tra poco più di un mese e cioè il 23 marzo, ma nonna Livia che si stava riprendendo da un delicato intervento chirurgico di chirurgia vascolare, quelle candeline non le spegnerà. Se n'è andata ieri lunedì 20 febbraio, tra l'affetto dei suoi cari nella casa di famiglia in via Colli, nella frazione di Ripacorbaria.

Era la cittadina più anziana di Manoppello e di lei tutti conserveranno un bellissimo ricordo.

Livia Zappacosta, classe 1919 per tutti “nonna Livia”, era stata operata subito dopo le feste di Natale. Lascia tre figli, otto nipoti e dodici pronipoti. Prima mezzadra poi contadina impegnata nella coltivazione dei campi era sposata con Paolo Iezzi, venuto a mancare nel 1982 e aveva quattro figli Pietro, Mario, Anna e Giuseppe, scomparso alcuni anni fa. Lascia tre figli, otto nipoti e dodici pronipoti.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio (martedì 21 febbraio), nella chiesa di San Callisto.

Sentito il ricordo del sindaco Giorgio De Luca “Con nonna Livia, una donna tenace e dalla grande forza d’animo, che ha cresciuto con amore figli, nipoti e pronipoti – dichiara– scompare anche un pezzo di storia della nostra città, un patrimonio di racconti, storie, esperienze che hanno attraversato oltre un secolo. Al nipote, il consigliere comunale Davide Iezzi e a tutta la famiglia della super nonna di Manoppello giunga un affettuoso abbraccio da parte dell’intera comunità”.