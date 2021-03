È morta Maria di Celentano: “la scostumata” ristoratrice di Villa Celiera

Villa Celiera e tutto l’Abruzzo piangono la morte di Maria di Celentano, la nota ristoratrice del bar-ristorante “Delle Querce”. Conosciuta da tanti come “la scostumata”, in tanti attendevano la possibilità di potersi spostare liberamente per poter gustare i suoi famosi arrosticini, in un locale diventato un luogo della tradizione culinaria abruzzese e per incontrare proprio lei, la signora Maria, per ascoltare dal vivo una delle sue tante frasi ironiche e inaspettate.

L’annuncio della morte di Maria Taricani è stato dato attraverso le pagine social di alcuni noti gruppi, come l’Abbruzzo di Morris, che solo lo scorso 4 marzo aveva annunciato che la signora del ristorante Celentano avrebbe partecipato all’appuntamento radio #EssQuiss.

L’Abruzzese fuori sede (Gino Bucci) commenta così la morte di Maria: