Morta Anna Rita Capodicasa, fu membro dello staff della giunta regionale D'Alfonso

È morta Anna Rita Capodicasa, esponsabile dell'ufficio fiduciario per l'assistenza specialistica per le politiche sanitarie durante la giunta regionale D'Alfonso e moglie di Enzo Del Vecchio, ex assessore e vicesindaco della giunta Alessandrini.

A darne notizia e a ricordarla lo stesso parlamentare del Partito Democratico Luciano D'Alfonso:

"Mi addolora enormemente apprendere della scomparsa di Anna Rita Capodicasa, che volli come componente del mio staff durante il mandato alla presidenza della Regione Abruzzo. Conoscendone le doti di precisione e affidabilità, le delegai la tenuta del delicatissimo dossier della sanità e del relativo commissariamento che la Regione pativa. È anche grazie a lei se con la mia giunta siamo riusciti a tirare fuori l’Abruzzo da quella situazione.

Anna Rita era instancabile, sempre pronta a risolvere i problemi e mai a crearne. Faceva tutto col sorriso sulle labbra, affinché nessuno dimenticasse che dietro ogni lavoratore e lavoratrice c’è sempre una persona. Il dolore per la sua perdita è solo parzialmente mitigato dalla certezza che adesso riposa tra le braccia del Signore."