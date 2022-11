Pescara piange la scomparsa di Anna Perfetti, storica titolare dell'Hotel Alba

Pescara perde una storica imprenditrice della ricettività alberghiera. È scomparsa infatti Anna Perfetti, titolare dell'Hotel Alba in via Michelangelo Forti, fra gli alberghi più conosciuti del centro cittadino. Ad annunciare la morte della Perfetti Confcommercio e Federalberghi Pescara, che la ricordano per la sua passione e perseveranza che le ha permesso di guidare per tanti anni la struttura assieme alla sorella Antonietta.

"Il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e la presidente della Federalberghi Pescara Daniela Renisi porgono a nome delle associazioni le più sentite condoglianze ai familiari, nella certezza che continueranno a portare avanti un simbolo della ricettività pescarese così come sempre è stato l'Hotel Alba."

Abbiamo voluto sentire l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese che esprime il cordoglio personale e di tutta l'amministrazione comunale:

"Alla famiglia va la massima vicinanza e l'abbraccio del Comune a partire dal sindaco, dagli assessori e consiglieri comunali. Anna Perfetti dev'essere ringraziata per il lavoro fatto in tutti questi anni, e per aver contribuito allo sviluppo commerciale e turistico della città di Pescara grazie alla presenza della sua struttura un punto di riferimento nel cuore del centro cittadino".