Morta a 44 anni l'attrice abruzzese Clementina Di Rocco: l'ultimo saluto a Pescara

Ha perso la sua battaglia contro la malattia Clementina Di Rocco, attrice abruzzese di 44 anni che alla sua grande passione ha dedicato la sua vita. Non ce l'ha fatta a vincere la battaglia con quella malattia che l'ha portata via troppo presto lasciando un grande vuoto in tutti quelli che la conoscevano come i tanti messaggi postati sui social per lei dimostrano.

La sua famiglie vive a Silvi, ma lei aveva scelto di stabilirsi a Pescara. L'ultima esibizione l'ha fatta nelle Marche ed era attualmente impegnata in una tournée che la portava a girare i teatri d'Italia e della regione. Nella sua carriera c'è anche il ruolo nella commedia “Sarto per signora” di Georges Feydeau e a luglio si era esibita in uno spettacolo nella magica cornice all'eremo di Santo Spirito a Majella di Roccamorice. Era stata anche protagonista del Festival interregionale abruzzese del monologo ospitato dal teatro Marrucino Di Chieti.

Un dolore incolmabile per la sua famiglia, ma anche per i tanti che la conoscevano. “Ci sono persone che incontri per un tratto di strada e poi dimentichi. Altre che, nonostante la distanza, riescono a lasciare un segno indelebile. Tra queste ci sei tu, con la tua grazia e gentilezza”, scrive qualcuno tra i tanti post a lei dedicati. Solare e sorridente, così la descrivono.

I funerali si svolgeranno nella chiesa Maria Santissima di via Vespucci a Pescara alle 16.