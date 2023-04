Morgan presenta il suo nuovo programma tv ed elogia Angelo Valori: "Un grandissimo direttore d'orchestra"

Tutto pronto per "StraMorgan", il programma con cui Morgan si appresta a tornare in televisione per presentare uno show tutto suo. Si andrà in onda dal 10 al 14 aprile in seconda serata su Rai 2. Stamane a Roma, nella sede Rai di via Mazzini, la conferenza stampa. Il titolo scelto, "StraMorgan", non è altro che la fusione di due nomi: quelli del cantante e di Pino Strabioli, co-conduttore della trasmissione. Quest'ultimo ha voluto elogiare Morgan paragonandolo a personaggi come Paolo Poli e Franca Valeri.

L'ex leader dei Bluvertigo, dal canto suo, si è rivolto ai giornalisti dicendo: "Non credo a quello che voi scrivete. Il giornalismo è letteratura". Poi ha spiegato che Madame "non è venuta perché ho detto che se la tirava. Io una chance gliel'ho data, invitandola". E sul vincitore dell'ultimo Sanremo, Marco Mengoni: "Lui nasce con il mio imprinting. Mi piacerebbe parlargli. Gli voglio bene".

Durante la conferenza stampa è stato sottolineato che in "StraMorgan" hanno trovato spazio musicisti dei conservatori di Pescara e Torino, mentre Morgan ha precisato che "Angelo Valori è un grandissimo direttore d'orchestra. Con lui abbiamo fatto arrangiamenti molto complessi per coniugare questi giovani musicisti di musica classica e musica rock. Bisogna far capire che la musica classica è una meraviglia se portata nell'oggi. Tutto il mondo si inchina di fronte alla nostra musica classica".

Ricordiamo infatti che il pescarese Angelo Valori è stato coinvolto attivamente nel progetto e che d'altronde collabora con Morgan già da un paio d'anni alla guida della Medit Orchestra, dopo che i due si sono conosciuti e hanno iniziato a lavorare insieme in occasione del Festival Dannunziano 2021.