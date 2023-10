La presidente Montopolino sul caso della senzatetto Sandra: "A giorni avrà un posto dove dormire assieme al suo cane"

La presidente della commissione politiche sociali Maria Luigia Montopolino interviene in merito al caso della senzatetto Sandra che vive vicino la stazione centrale con il suo cane. Una nostra lettrice aveva sollevato il caso sui social chiedendo aiuto per la signora, con centinaia di condivisioni e commenti sull'argomento. La presidente ha voluto così fare alcune precisazioni:

"Mi sento di precisare una situazione che da ieri sera è stata montata sui social e sta facendo il giro dell'Abruzzo e dell'Italia, visto che cittadini di altre città hanno chiesto Iban per inviare soldi. Per prima cosa la signora è residente nel comune di Francavilla, dove possedeva alloggio popolare che ha perso x dei motivi privati, coperti da privacy ed importanti. Seconda cosa, la signora sul territorio di Pescara è sempre stata accettata dalla struttura On the Road con la possibilità di fare colazione, lavarsi e per il cambio di indumenti anche se tutto ciò poteva essere compito del comune confinante. La signora ha avuto la proposta da parte della nostra unità di strada, che anche ieri sera è andata in suo soccorso, autorizzata dal Dirigente del Nostro Servizio Sociale, che porterà la signora ad avere un tetto sulla testa senza lasciare il suo cagnolino. La signora ha accettato e da lunedì 30 entra in albergo insieme con il suo amico fedele. Nel frattempo inizieranno i colloqui con il comune confinate dove la signora risiede per capire come continuare la gestione con i servizi sociali perché purtroppo anche queste cose prevedono burocrazia.

Sono veramente rattristata dai post sui social che offendevano l'amministrazione comunale, gli operatori o chi rispondeva su una situazione in gestione da tempo. Cittadini che ci hanno offeso con parole pesanti, senza conoscere il nostro operato. Vergognoso. Ringrazio On the Road, il direttore delle politiche sociali che da ieri sera hanno lavorato con me per fare chiarezza. Ringrazio il comando del vigili urbani che ieri sera alle 23.30 sono intervenuti nuovamente in stazione con i controlli. Auguro alla signora Alessandra tanta fortuna e che possa seguire il percorso di recupero e crescita per tornare ad una nuova vita. Seguirò personalmente, in qualità di presidente delle politiche sociali lo sviluppo della situazione e vi terrò aggiornati. "