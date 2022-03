Il sindaco di Montesilvano De Martinis incontra il comandante della Gdf Caputo

“Ci impegniamo ogni giorno affinché il servizio svolto nella provincia di Pescara abbia tre connotati: professionalità, competenza e passione. L’obiettivo? Costruire un saldo legame di collaborazione e coesione con il territorio e la comunità locale”. Così il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di finanza di Pescara al sindaco di Montesilvano e presidente della provincia Ottavio De Martinis, incontrato oggi a Palazzo di Città. “Proprio qui, xon alcune delle nostre operazioni più importanti, 'cash point' e 'drug market', solo per citare le più recenti, abbiamo intercettato fenomeni pericolosi di illegalità diffusa, che minano alle basi la giustizia sociale e aumentano le diseguaglianze”, ricorda Caputo sottolineando come, con la difesa dei contribuenti onesti, la Guardia di finanza preservi l’energia e la vitalità delle imprese sane, garantendo la sicurezza, baluardo imprescindibile delle prospettive di ripresa e rilancio dell’economia del Paese. Sono state poste all’attenzione del sindaco De Martinis, poi, le numerose strategie d’intervento del Corpo per evitare abusi ed illeciti e si è parlato anche di prevenzione, formazione e solidarietà.

“Il nostro presidio di sicurezza economico-finanziaria sarà rafforzato ulteriormente con la realizzazione di una 'base' targata Gdf proprio qui, in una delle zone più sensibili di Montesilvano, dove il Corpo potrà esprimere pienamente tutto il suo potenziale per l’ammodernamento e il rafforzamento del tessuto economico e sociale del pescarese”, ha quindi annunciato Caputo che parteciperà al trofeo di San Sebastiano, quadrangolare interforze di calcio a 5 tenutosi che si terrà nei prossimi giorni al Palaroma di Montesilvano. “Un'occasione di condivisione dei valori dello sport, gli stessi che ci guidano nella nostra attività operativa – h detto ancora il comandante -: lealtà, dedizione, disciplina, sacrificio, conquista della vittoria nel pieno rispetto delle regole. Noi, assieme al Comune e alle altre istituzioni dello Stato, puntiamo a un gioco di squadra che si concentri sul 'noi', sul bene della collettività. Siamo accanto ai cittadini nella staffetta della legalità”. De Martinis, da parte sua, accogliendo l'invito ad una collaborazione istituzionale fattiva, ha ringraziato Caputo e i suoi uomini per quanto fatto per la città e l'importanza di “mantenere alta la guardia sull’insidiarsi di fenomeni criminali che restituiscono spesso uno spaccato intollerabile, fatto di personalità senza scrupoli che danneggiano l’imprenditoria di successo del nostro territorio. Oggi facciamo questa promessa: ci rimboccheremo le maniche insieme per preservare la crescita sana di Montesilvano”.