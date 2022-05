Montesilvano, in vista dell'estate parte la riqualificazione dei parchi della città

Montesilvano si prepara all'estate anche con la sisemazione dei parchi della città. Lo annuncia l'amministrazione.

Sono iniziati i lavori di sistemazione dei giochi al parco Le Vele sul lungomare, in via Aldo Moro. A questi seguiranno la sistemazione di quelli al parco delle Favole di via Verrotti e, sempre su via Aldo Moro, al parco delle Libertà. Sarà invece un vero e proprio restiling, spiega con un post su facebook il Comune, quello del parco di Resta in via Oglio. L'obiettivo è quello di avere "una città sempre più verde, accoglienete per i turisti e i residenti".