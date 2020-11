Monsignor Valentinetti torna in tv per una meditazione quotidiana. L'arcivescovo di Pescara-Penne sarà infatti in onda, in questo tempo di isolamento, per offrire quotidianamente un momento di riflessione e catechesi. “La Parola del giorno” è il titolo della rubrica che riprenderà da domenica 22 novembre su Rete 8 e accompagnerà telespettatori e fedeli verso il Natale con due appuntamenti: alle 14.30 circa, dopo il Tg, e alle 18.30, tutti i giorni.

«Spero – afferma Valentinetti – che l’incontro quotidiano con la Parola possa essere un'occasione di crescita per tutti e un modo concreto, seppur virtuale, per camminare come Chiesa, per stare più vicini in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a concrete responsabilità sociali e solidali: dall’accogliere regole e prescrizioni come necessarie per la nostra salute e per quella degli altri, all'attenzione verso chi è nel bisogno e che, da questo periodo, è maggiormente colpito sia nelle capacità economiche, che nelle relazioni».