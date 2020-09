L'annuncio dell'arcivescovo Valentinetti: "Monsignor Gaspari nominato nunzio apostolico in Angola, São Tomé e Principe"

Il vescovo dell'arcidiocesi Pescara - Penne monsignor Valentinetti, ha fatto sapere che il Santo Padre ha nominato nunzio apostolico in Angola, São Tomé e Principe monsignor Giovanni Gaspari, sacerdote all'arcidiocesi pescarese. A lui è stata assegnata la sede titolare vescovile di Alba Marittima.

Valentinetti ha parlato di un momento di gioia per la diocesi, dopo le recenti nomine di Valentini e D'Addario, per un compito che è già stato e sarà sempre complesso per don Giovanni Gaspari, che avrà sempre il pieno sostegno del clero e dei fedeli della diocesi pescarese.

Monsignor Giovanni Gaspari, nato a Pescara il 6 giugno del 1963, è stato ordinato da monsignor Antonio Iannucci il 4 luglio del 1987. Prima di frequentare l'Accademia Pontificia ha lavorato in diocesi come Segretario arcivescovile, come responsabile del Centro Vocazionale diocesano, come padre spirituale del Seminario Minore e come Cancelliere arcivescovile.

Gaspari, ha aggiunto il vescovo, arriva a questo incarico dopo esperienze importanti in diversi paesi esteri, lavorando come segretario di nunziatura in Albania ed Iran, come consigliere di nunziatura in Messico e paesi baltici. Era in servizio a Roma da quale anno nella segreteria di Stato.